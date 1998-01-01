Максим Галкин спародировал Елену Малышеву и пообещал заменить Владимира Познера

Известный российский юморист Максим Галкин, пока стилисты готовили его к очередным съемкам, заметил сходство своей прически с прической ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой и тут же спародировал коллегу. Видео своего забавного экспромта артист выложил в Instagram.

— Смотрите, никого вам не напоминает прическа? — спросил пародист и заговорил голосом Малышевой.

Галкин заявил, что готов заменить телеведущую, а то он ведет мало программ.

— Кать, ты еще Познера гримируешь? — обращается артист к стилисту — Я и эту программу могу вести. А что? Да. Там просто с прической надо поработать.

Одна из девушек заметила, что надо просто «все убрать», на что Галкин ответил, что «с возрастом само уйдет».

Ранее Пятый канал рассказывал о конфликте Галкина с актрисой Лией Ахеджаковой, которая обиделась на то, что стала предметом пародии.