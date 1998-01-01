Спасатели Кабардино-Балкарии вызволили из «железного плена» рабочего города Чегем — рука мужчины застряла в механизме заводского пеплоблочного цеха.

Утром 26 февраля в Центр управления в кризисных ситуаций МЧС по Кабардино-Балкарии поступило сообщение, о том, что рабочий завода на улице Набережной в городе Чегем недалеко от Нальчика зажат оборудованием цеха. На вызов мгновенно были направлены спасатели и скорая помощь, которые деблокировали пострадавшего и передали врачам.

Сейчас рабочий находится в районной больнице — у него диагностированы переломы руки.

Ранее Пятый канал сообщал, что два человека погибли в пожаре на металлургическом комбинате в Челябинске.