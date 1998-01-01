Два человека погибли в пожаре на металлургическом комбинате в Челябинске

В результате розлива металла и пожара на Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК) погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в цеху непрерывного розлива утром 13 февраля. Площадь разлив металла из ковша составил 150 квадратных метра, последовал крупный пожар. Огонь охватил кран-балку и кабину мостового крана на высоте 20 метров, в которой находились мужчина и женщина — они погибли.

На место прибыли пять десятков пожарных и 16 единиц техники и ликвидировали открытое горение. Пожар не нарушил технологический процесс, отметили в МЧС. Что стало причиной происшествия, предстоит выяснить специалистам.

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