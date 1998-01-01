Видео: Автобус с детьми попал в ДТП в Казахстане — погибли трое взрослых

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Авария произошла на трассе Индер-Атырау, пострадали 15 человек.

Фото, видео: Youtube @Газета Ак Жайык

Автобус с детьми, следовавший из Уральска в Атырау, попал в ДТП на трассе Индер-Атырау в районе Коктогая во вторник, 26 февраля. В результате столкновения с грузовиком, погибли трое взрослых, 15 человек пострадали, сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Всего в автобусе находилось 43 человека. Пострадавшие госпитализированы. На месте ДТП работали 10 бригад скорой помощи, была развернута мобильная амбулатория.

— С пострадавшими работают психологи. Их состоянию здоровья ничто не угрожает, — сообщили в атырауском управлении здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что детей везли на турнир по қазақша күрес (казахская национальная борьба — прим. ред.). Местные власти обеспечили пассажиров автобуса горячим питанием и подготовили транспорт для доставки к месту назначения.

Ранее Пятый канал сообщал, что автобус с детьми перевернулся в Калужской области. В результате ДТП пострадали не менее 20 несовершеннолетних.

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