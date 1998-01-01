Автобус с детьми перевернулся в Калужской области

Не менее двух десятков детей пострадали в результате аварии с автобусом в Калужской области, передает ТАСС.

По данным ГИБДД, утром 3 февраля на трассе Калуга — Вязьма пассажирский транспорт перевернулся в кювет. В результате ДТП пострадали 20 из 31 ребенка, находившихся в салоне. Всего в автобусе ехали 47 пассажиров. Дети ехали из поселка Ярцево в Калугу на соревнования. Известно, что автобус принадлежит частному предпринимателю.

Ранее Пятый канал рассказывал о столкновении автобуса с поездом в Кемеровский области.