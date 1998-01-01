Видео: кортеж Порошенко увяз в разбитой дороге под Львовом

Визит Петра Порошенко в Львовскую область отметился еще одним неловким моментом. Мэр города Червоноград Андрей Залевский опубликовал видео, на котором президентский кортеж едет по разбитой дороге. Автоколонна притормаживает и едва «крадется» по ямам и ухабам в асфальте.

Судя по всему, на кардах запечатлен очередной «провал» Порошенко во время предвыборного турне по Львовщине. Ранее кандидат на второй президентский срок во время пафосной речи на митинге в городе Жолкве назвал Украину «агрессором», чем вызвал хохот и улюлюканье в толпе.