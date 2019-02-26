В Риге скончался латвийский театральный деятель Андрейс Жагарс

В Риге на 61-м году жизни скончался театральный актер, режиссер и бывший директор Латвийской национальной оперы Андрейс Жагарс, передает ТАСС.

Скорбное известие сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Глава латвийского МИД принес соболезнования родным и близким.

Visdziļākā līdzjūtība lieliskā aktiera, režisora un bijušā Latvijas Nacionālās operas direktora Andreja Žagara tuviniekiem un talanta cienītājiem sakarā ar viņa aiziešanu mūžībā! & mdash; Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 26, 2019

Жагарс родился в сибирском городе Черногорск в 1958 году. Вскоре его семья перебралась в Латвийскую ССР, где он получил актерское образование на театральном факультете Латвийской государственной консерватории имени Витола. Играл в театре и кино, а в 1996 году возглавил Латвийскую Национальную оперу. С 2017 года Жагарс являлся депутатом Рижской думы.

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