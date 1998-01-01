Видео: Заблудившийся в лесу нижегородец стал инвалидом из-за бездействия служб спасения

— У меня слов нет просто, — говорит пострадавший Иван Тверитнев.

Иван плачет уже даже не от боли — хотя ему несколько дней назад ампутировали все пальцы на правой ноге. Это слезы отчаяния и бессилия. Он заблудился зимней ночью в лесу, мороз минус 15, местность абсолютно не знакомая — и еще лет 10 назад это означало бы верную гибель. Там такая глушь, что ни до кого не докричишься. Но сейчас-то с ним был современный смартфон, который мог совершить экстренный вызов даже в заблокированном состоянии. А еще Иван из рекламы знал заветный номер — 112. Если попал в беду, звони.

— Я стал звонить 112. Я начинаю объяснять, а она: идите, посмотрите фонари, взойдите на пригорок. Я ей: что я вам, дебил, что ли, извините? Я залезал уже, — рассказывает пострадавший Иван Тверитнев.

Это история триумфа «человеческого фактора» над достижениями современной техники. Еще раз оцените картину: у заблудившегося в лесу человека работает телефон, ловит сеть, GPS координаты передаются. То есть теоретически, как в рекламных роликах или художественных фильмах, его должны найти и спасти как можно скорее. Но на практике в нижегородском лесу что-то пошло не так.

— С 3:52 до 5:12 он нам звонил девять раз, и наши ему перезванивали несколько раз, но аппарат был занят у абонента, — оправдывается директор службы «112» по Нижегородской области Юрий Напалков.

— Я говорю, у вас есть геолокация моя, пришлите кого-нибудь за мной, — говорит пострадавший Иван Тверитнев.

— Точность была не очень высокая, не смогли определить, где он находится. Расхождения было восемь километров. То есть определяется по базовым станциям, то есть он может быть перемещался там, — считает директор службы «112» по Нижегородской области Юрий Напалков.

Руководство нижегородской службы «112» в действиях своих сотрудников никаких нарушений на нашло: звонок от замерзавшего в лесу человека приняли, зафиксировали и передали в другую экстренную службу, в полицию. С представителями которой обессилевший Иван начал общаться «по новой».

— Посмотрите название улицы. Я говорю, я в лесу, какое название улицы? — объясняет пострадавший.

— Сотрудники полиции выехали в поселок Дубравный, где осуществляли поисковые мероприятия, заявитель обнаружен не был, — прокомментировала ситуацию Ирина Архипова, заместитель начальника отдела СМИ УМВД России по Нижнему Новгороду.

В январе этого года Счетная палата поразила цифрами — служба «112», на создание которой за последние пять лет государство выделило уже 14 миллиардов рублей, полноценно работает всего в 12 из 85-ти регионов России. Да и пример замерзшего в лесу нижегородца показывает, что к качеству работы уже запущенных колл-центров есть большие вопросы.

— Деньги потрачены огромные, а результат крайне слабый. Необходимо взять несколько регионов, которые наиболее качественно уже сделали эту систему и масштабировать эту практику на территории всей страны, — уверен председатель комиссии по безопасности Общественной палаты России Антон Цветков.

О том, что службу «112» саму в пору спасать, нам рассказал ее бывший сотрудник. Недавно он принимал телефонные звонки от пострадавших, и уверен, вряд ли причиной отсутствия быстрой реакции на сигналы SOS из леса, стало возможное опьянение звонившего.

Ивана в результате спасли не экстренные службы, а случайный лыжник, вышедший в лес на утреннюю пробежку. Он буквально на себе вытащил мужчину из снега.

Теперь он останется инвалидом на всю оставшуюся жизнь, и пока не понимает, кто именно виноват в том, что помощь так и не пришла вовремя. Возможно на этот вопрос ответят после проверки Следственного комитета, которая уже начата в отношение сотрудников экстренных служб.

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