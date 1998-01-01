Новый скандал: Беременная жена экс-защитника «Зенита» обвинила его в махинациях

Жена бывшего защитника футбольного клуба «Зенит» Ивана Новосельцева — Катерина Кейру обвинила мужа в махинациях. Женщина считает, что ее супруг проводил манипуляции с недвижимостью. Об этом сообщила представитель жены футболиста Екатерина Гордон.

— Господин Новосельцев позволил себе довольно нечестное поведение, которое стало достоянием его супруги. Если вопрос не будет урегулирован, это дело станет погромче распри Глушакова, — цитирует юриста Sport24.

Гордон также добавила, что пока не известно: проводил Новосельцев нечестные операции самостоятельно или под чьим-то руководством. Если окажется, что спортсмен действительно виновен в случившемся, его ждут судебные разбирательства.

Футболист стал игроком «Зенита» летом 2016 года. В 2018-м он перешел в тульский «Арсенал», а затем в махачкалинский «Анжи». На данный момент он находится на правах аренды в «Ростове».

В 2015 году Кейру и Новосельцев поженились. Предложение руки и сердца футболист сделал Катерине прямо на футбольном поле после матча. В настоящее время женщина ждет от спортсмена ребенка.

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