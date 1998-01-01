Кержаков задолжал первой жене почти 13,5 миллионов рублей алиментов

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У бывшего футболиста «Зенита» и сборной России есть дочь от первого брака.

Фото: www.globallookpress.com

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков задолжал первой жене по алиментам более 13 миллионов рублей, передает RT.

Речь идет о браке футболиста с Марией Головой, который был зарегистрирован в 2005 году и расторгнут в 2010 году. В семье родилась дочь Дарья. Задолженность Кержакова имеется в базе исполнительных производств ФССП. Основанием для взыскания почти 13,5 миллионов рублей является нотариально удостоверенное соглашение от 2011 года. Исполнительное производство по взысканию долга было возбуждено 28 декабря 2018 года.

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В Службе судебных приставов сообщили, что в розыск экс-футболиста не объявляли. Должник сам пришел на прием и начал переговоры. Кержакова не ограничивали в выезде за границу России.

Ранее Пятый канал рассказывал о бракоразводном процессе Александра Кержакова с Миланой Тюльпановой.

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