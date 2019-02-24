«Перекосило нехило так»: Новое фото Серябкиной озадачило фанатов

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина опубликовала в Instagram новое фото, на котором она запечатлена вместе с певицей Ольгой Орловой.

— Один орел в поле не воин, — подписала публикацию звезда, намекнув на то, что в жизни каждому необходима поддержка.

Фанаты никак не отреагировали на запись певицы, однако принялись бурно обсуждать ее внешний вид, а точнее выражение лица артистки. Одни поклонники предположили, что девушка пьяна, другие отметили, что ее «перекосило», а третьи написали, что Серябкина явно прогадала с макияжем.

— Уставшая тигрица.

— Пьяненькие.

— Когда мейк сделала сама себе.

— Что с лицом? Перекосило нехило так, — интересовались пользователи.

К слову, певица, изображенная на фотографии слева от Серябкиной, понравилась фанатам поп-звезды еще меньше.

— Что за страшная бабка слева? — спрашивали юзеры.

Впрочем, нашлись и те, кто защитил любимицу от нападок хейтеров. Подписчики подчеркнули, что артистка в любом обличии останется для них «богиней».

— Оля, ты очень классная! Я восхищаюсь тобой! Верю в тебя, все получится!

— Единственная богиня Ольга!

— Оль, вы классные, просто королевы, — писали фоловеры.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ольга Серябкина начала сольную карьеру. Она уже дала концерт в Москве под псевдонимом MOLLY.