Видео: Ольга Серябкина впервые выступила в качестве сольной певицы

Известная российская певица Ольга Серябкина впервые выступила как сольная певица под псевдонимом Molly. С 1 февраля она вышла из состава группы SEREBRO, продюсером которой является Максим Фадеев. Первое выступление певицы состоялось в краснодарском ресторан-баре La Villa.

О том, как прошло выступление можно судить по Stories, которые певица опубликовала на своей странице в Instagram. Ольга сняла серию видео, на которых показала десятки букетов в своей гримерке и поблагодарила всех собравшихся за отлично проведенное время.

— Спасибо вам за то, что вы не зная половины новый песен, кайфовали! — сказала Серябкина.

Фанаты ответили певице взаимностью в комментариях. Они оставили сотки сообщений и тысячи лайков.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Ольга Серябкина призналась в любви к Егору Криду.