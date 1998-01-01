В Совете Федерации предложили обследовать молодоженов на бесплодие

Комитет по социальной политике Совета Федерации предложил ввести так называемые «сертификаты молодоженов» или «паспорта репродуктивного здоровья россиян», вступающих в брак. Сенаторы приводят пугающие цифры: примерно 17% семейных пар страдают бесплодием и с каждым годом эта цифра растет. Из 146 миллионов населения России — 78 миллионов — женщины, из которых бесплодны 6 миллионов. Бесплодных мужчин уже 4 миллионов, рост на 80% за последние 13 лет. Ежегодно количество бесплодных пар растет на 250 тысяч.

Чтобы остановить негативную тенденцию, предлагают наступление по всем фронтам. Профильные ведомства должны изыскать средства и разработать программы обследования и лечения молодежи. Популярным блогерам предстоит поддержать имидж полноценной семьи в интернете; IT-специалистам — разработать специальные приложения и так далее.

— Сертификат должен носить профилактический характер. Люди будут определять свою проблему и лечить бесплатно. У нас есть пилотные проекты в 14-ти регионах, хороший результат, — считает главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

Но бесплодие — не всегда вопрос только здоровья. А что делать неизлечимым парам? Или тем, кто морально не готов стать родителями, или принципиальным чайлдфри? И не станет ли сертификат неким свидетельством неполноценности некоторых молодоженов? Этот вопрос пока открытый.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что рассказала о произошедшем участница вечеринки, где пытали 12-летнего ребенка.