«Слышала крики, потом уснула»: Участница вечеринки, где пытали ребенка, о произошедшем

12-летний петербуржец был госпитализирован с ушибами, ожогами от сигарет и электрошокера. Выяснилось, что эти увечья ему нанесли знакомые его матери, которые пришли в гости. Участница вечеринки, на которой избили пятиклассника, в интервью Пятому каналу рассказала о случившемся.

38-летняя жительница Купчино Оксана объяснила, что пришла к своей знакомой Елене, чтобы отметить день рождения общего друга. В доме было двое детей: 12-летний мальчик Юра и годовалая девочка Ника.

Поведение сына хозяйки квартиры возмутило одного из гостей, и он вызвал мальчика на «серьезный разговор». Беседа проходила в закрытой комнате. Оттуда доносились крики.

— Мы сидели пили пиво, я пошла на кухню, воды захотелось попить. Ваня прибежал, стал ругаться и вызвал Юру, Лениного ребенка. Говорит: «Пошли в комнату, поговорим». Закрыл дверь за собой и сказал никому не заходить. Я слышала только крики и все. Только то, что он на него кричал, на Юру. Матом ругались. Он ругался на него, что тот плохо себя ведет. Потом я пошла в комнату , — поделилась Оксана.

По словам женщины, позже в закрытую комнату зашел виновник торжества, Сергей. Однако, что именно происходило за дверью, ей неизвестно.

Спустя некоторое время Оксана заснула. Утром ее разбудил неожиданный стук в дверь: в квартиру нагрянули сотрудники правоохранительных органов и опеки. Всех, кто был в доме, доставили в отделение.

Позже выяснилось, что пытками и побоями гости вечеринки заставили мальчика признаться в насилии над девочкой. Малышку забрали в больницу, но врачи не обнаружили у нее признаков сексуального насилия.

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Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге расследуют дело о пытках в отношении 12-летнего ребенка.