Василий Небензя рассказал о единственной цели США в Венесуэле

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Постоянный представитель России при ООН на заседании Совбеза заявил, что на самом деле движет Штатами, которые вмешиваются в дела южноамериканского государства.

Фото: Пятый канал

Основная цель Соединенных Штатов в Венесуэле — это сменить власть, одновременно с этим не отказываясь от военного вторжения. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Представитель России также отметил, что сейчас это стало «совершенно очевидно».

— Единственной целью Вашингтона в Венесуэле было и остается смена режима, — сказал Василий Небензя.

По словам дипломата, Соединенные Штаты угрожают сменить режим в южноамериканской стране с помощью военной интервенции, пишет ФАН.

23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента государства. Законно избранный глава страны Николас Мадуро обвинил Штаты в попытке государственного переворота.

На сторону действующего лидера Венесуэлы встали военные. Россия, Мексика, Китай, Индонезия и Турция поддержали власть Николаса Мадуро. В российском Министерстве иностранных дел назвали недопустимыми попытки вмешиваться в дела Боливарианской Республики.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев уверен в подготовке США к военному вторжению в Венесуэлу.

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