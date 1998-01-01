Патрушев уверен в подготовке США к военному вторжению в Венесуэлу

США готовят военное вторжение в Венесуэлу. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

— Переброска на территорию Пуэрто-Рико американских сил специальных операций, высадка подразделений вооруженных сил США в Колумбии и другие факты однозначно говорят о том, что Пентагон усиливает группировку войск в регионе с целью их задействования в операции по отстранению от власти законно избранного действующего президента Мадуро, — заявил он.

Патрушев напомнил, что США обвиняют Мадуро в экономическом кризисе, который возник — на минуточку — из-за американских санкций. Официально Вашингтон готов оказать помощь Каракасу под видом сомнительной гуманитарной помощи и даже предлагал Москве провести отдельные консультации по венесуэльской проблематике. Но каждый раз, под разными предлогами, переносил встречи.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что именно США пытались провести в Венесуэлу под видом гуманитарной помощи.