В Петербурге 12-летнего мальчика пытали знакомые его матери

, 21:49 709

В жуткой истории разбираются компетентные органы, петербурженку намерены лишить родительских прав.

Фото: www.globallookpress.com

В Санкт-Петербурге расследуют дело о пытках в отношении 12-летнего ребенка, передает телеканал 78.

Мальчик был госпитализирован с множественными ушибами, ожогами от сигарет и электрошокера. Выяснилось, что эти увечья ему нанесли знакомые его матери, которые пришли в гости. Им не понравилось поведение мальчика с годовалой сестрой.

Пытками и побоями они заставили брата признаться в насилии над девочкой. Малышку также госпитализировали, врачи не выявили у нее признаков сексуального насилия.

t.me/emergency_spb

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге отметили, что семья, в которой жили дети — неблагополучная и больше года стоит на учете. Женщина родила сына и дочь от разных отцов, один из которых сейчас находится в тюрьме.

Мать ведет асоциальный образ жизни, а воспитывать детей помогал их дедушка. Детский омбудсмен готовит документы для иска о лишении женщины родительских прав. После больницы детей отправят под опеку государственных органов.

Ранее Пятый канал публиковал жуткие кадры из кировской квартиры, в которой взаперти умерла трехлетняя девочка.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

22:40
В Риге скончался латвийский театральный деятель Андрейс Жагарс
22:21
Невыносимую боль причиняет новая бесконтактная разработка Китая
22:09
Фрегат «Адмирал Горшков» впервые повел отряд ВМФ в дальний поход
21:49
В Петербурге 12-летнего мальчика пытали знакомые его матери
21:34
«Природная аристократка»: кутюрье Сергей Васильев об Ольге Пантюшенковой
21:23
СБУ проводит обыск в охранной фирме, защищающей УПЦ
21:23
Забыл о реальности: «взрослый» поцелуй с Собчак не дает покоя Михаилу Идову
21:12
«Новатэк» запустит к 2022 году первую линию завода СПГ в Ленобласти
21:01
Был жив: «Орел-Сельхозавиа» о смерти девятилетнего тяжелобольного пассажира
20:50
Еще одна украинская группа отказалась от «Евровидения»
20:41
Патрушев уверен в подготовке США к военному вторжению в Венесуэлу
20:36
Переводчик Ванги озвучил одно из последних предсказаний ясновидящей
20:27
«Второй перевал Дятлова»: Как погибли туристы в горах Кольского полуострова
20:20
Порошенко обвинил Россию в DdoS-атаках на ЦИК Украины
20:14
«Не состоялся» — дело о разводе Аршавиных перенесено в Красное село
20:02
Видео: кортеж Порошенко увяз в разбитой дороге под Львовом
19:44
«Сама себя не узнаю»: Анна Семенович сменила имидж — фото
19:24
Грачевский обратился к врачам после падения на даче
19:15
Непобедимый боец UFC усомнился в шарообразности Земли
19:06
В Германии школьников учат пить пиво на специальном уроке — родители протестуют

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

25 февраля

Опубликовано жуткое видео из кировской квартиры, где погибла трехлетняя девочка

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама