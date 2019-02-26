В Петербурге 12-летнего мальчика пытали знакомые его матери

В Санкт-Петербурге расследуют дело о пытках в отношении 12-летнего ребенка, передает телеканал 78.

Мальчик был госпитализирован с множественными ушибами, ожогами от сигарет и электрошокера. Выяснилось, что эти увечья ему нанесли знакомые его матери, которые пришли в гости. Им не понравилось поведение мальчика с годовалой сестрой.

Пытками и побоями они заставили брата признаться в насилии над девочкой. Малышку также госпитализировали, врачи не выявили у нее признаков сексуального насилия.

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В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге отметили, что семья, в которой жили дети — неблагополучная и больше года стоит на учете. Женщина родила сына и дочь от разных отцов, один из которых сейчас находится в тюрьме.

Мать ведет асоциальный образ жизни, а воспитывать детей помогал их дедушка. Детский омбудсмен готовит документы для иска о лишении женщины родительских прав. После больницы детей отправят под опеку государственных органов.

Ранее Пятый канал публиковал жуткие кадры из кировской квартиры, в которой взаперти умерла трехлетняя девочка.