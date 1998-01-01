Лавров: Формат РФ, Индия, Китай — это площадка для решения многих кризисов

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На встрече министров иностранных дел трех стран глава МИД РФ подчеркнул перспективы дальнейшего взаимодействия.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В китайском Учжэне прошла встреча глав МИД России, Индии и Китая. Российский министр выступил с приветственной речью, в которой подчеркнул важность и востребованность взаимодействия трех стран.

— Радует, что формат РИК (Россия-Индия-Китай — прим. ред.) продолжает эволюционировать, идти в ногу со временем, оставаясь востребованной площадкой в деле поиска оптимальных ответов на многочисленные вызовы современности, а их меньше не становится, — сказал Лавров.

Также глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в основе взаимодействия России, Индии и Китая лежит международное право, а также приверженность нормам, зафиксированным в уставе ООН.

Среди целей РИК Лавров назвал координацию усилий, направленную на построение более демократического мира и работу над региональной безопасностью.

Ранее Пятый канал рассказывал о встрече Сергея Лаврова с его китайским коллегой, Ван И.

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