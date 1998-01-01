В китайском Учжэне прошла встреча глав МИД России, Индии и Китая. Российский министр выступил с приветственной речью, в которой подчеркнул важность и востребованность взаимодействия трех стран.
Также глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в основе взаимодействия России, Индии и Китая лежит международное право, а также приверженность нормам, зафиксированным в уставе ООН.
Среди целей РИК Лавров назвал координацию усилий, направленную на построение более демократического мира и работу над региональной безопасностью.
Ранее Пятый канал рассказывал о встрече Сергея Лаврова с его китайским коллегой, Ван И.