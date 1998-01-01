Сергей Лавров оценил значимость отношений Китая и России

, 23:33 Эфирная новость 23

Министр иностранных дел России пообщался со своим коллегой из Поднебесной — Ван И.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

26 февраля во Вьетнаме стартовал саммит между США и КНДР. Однако он мог вообще не состояться. Только при активном содействии России и Китая удалось начать политический диалог между странами, и в целом урегулировать ситуацию на Корейском полуострове. Вашингтон еще месяц назад просил Москву помочь найти верную повестку на переговорах с Пхеньяном.

Сергей Лавров с китайским коллегой условились и дальше продолжать стратегические консультации — координировать позиции по всем международным проблемам.

— Наше взаимодействие на международной арене обретает в нынешних непростых условиях особую значимость. И я убежден, что обмен мнениями по ключевым вопросам международной повестки будет полезным и позволит и далее координировать шаги в интересах мира, безопасности на международной арене, — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сегодня же Лавров встретился с главой Гонконга Кэрри Лам. Этот административный район КНР планирует открыть в Москве свое торгово-экономическое представительство.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что по мнению Сергея Лаврова ультимативная позиция США на переговорах с КНДР не сработает.

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