Сергей Лавров оценил значимость отношений Китая и России

26 февраля во Вьетнаме стартовал саммит между США и КНДР. Однако он мог вообще не состояться. Только при активном содействии России и Китая удалось начать политический диалог между странами, и в целом урегулировать ситуацию на Корейском полуострове. Вашингтон еще месяц назад просил Москву помочь найти верную повестку на переговорах с Пхеньяном.

Сергей Лавров с китайским коллегой условились и дальше продолжать стратегические консультации — координировать позиции по всем международным проблемам.

— Наше взаимодействие на международной арене обретает в нынешних непростых условиях особую значимость. И я убежден, что обмен мнениями по ключевым вопросам международной повестки будет полезным и позволит и далее координировать шаги в интересах мира, безопасности на международной арене, — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сегодня же Лавров встретился с главой Гонконга Кэрри Лам. Этот административный район КНР планирует открыть в Москве свое торгово-экономическое представительство.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что по мнению Сергея Лаврова ультимативная позиция США на переговорах с КНДР не сработает.