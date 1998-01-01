Грузовой Ан-12 экстренно приземлился под Иркутском

Грузовой самолет Ан-12 в среду, 27 февраля, совершил экстренную посадку под Иркутском. По предварительной информации, у воздушного судна отказал третий двигатель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

На борту самолета находились четыре члена экипажа. Посадка благополучно прошла в Братске.

Грузовое воздушное судно направлялось из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре. Обстоятельства произошедшего выясняются, как и принадлежность самолета.

Ранее Пятый канал рассказывал о выкате за пределы ВПП бизнес-джета из Баку в московском аэропорту Шереметьево. ЧП произошло во вторник, 26 февраля.