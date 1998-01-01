Видео: Поезд взорвался на центральном ж/д вокзале Каира

Минимум 24 человека погибли и более 50 пострадали в среду, 27 февраля, в результате взрыва и сильного пожара на центральном вокзале Рамзес в Каире, сообщает ТАСС.

Предварительно, поезд, выехав из депо, на большой скорости столкнулся с крытой платформой. Произошел взрыв. Начался пожар. Пламя сразу же перекинулось на одно из зданий ж/д вокзала.

На месте происшествия работают десятки пожарных расчетов и машин скорой помощи. Сообщается, что есть множество погибших и раненых.

Ранее Пятый канал сообщал, что число жертв пожара в Кемеровской области увеличилось до восьми. Страшный пожар в городе Мариинск произошел утром в среду, 27 февраля.