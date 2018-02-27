Видео: Бойцы Сил специальных операций РФ отмечают профессиональный праздник

27 февраля свой профессиональный праздник отмечает элита российской армии — Силы специальных операций. Это «настоящие патриоты, мужественные, стойкие и самоотверженные люди» — так бойцов ССО в поздравлении назвал министр обороны Сергей Шойгу.

Информация об этом подразделении строго засекречена. Известно лишь, что военнослужащие принимали участие во многих операциях, в том числе в Сирии. Бесшумные и внезапные — каждый раз российские Силы спецопераций не оставляли ни единого шанса террористам.

Это подразделение — всегда в состоянии готовности к немедленному реагированию. Бойцы могут действовать не только в ходе конфликтов и войн, но и в мирное время.

Ранее Пятый канал рассказывал российских «универсальных солдатах».