Видео: Бойцы Сил специальных операций РФ отмечают профессиональный праздник

, 15:03 Эфирная новость 30

Элита армии, как их еще называют «универсальные солдаты», не купается в фонтанах и не устраивает показательных выступлений. Бойцы ССО крайне редко открывают свои лица.

Фото, видео: Пятый канал, mil.ru

27 февраля свой профессиональный праздник отмечает элита российской армии — Силы специальных операций. Это «настоящие патриоты, мужественные, стойкие и самоотверженные люди» — так бойцов ССО в поздравлении назвал министр обороны Сергей Шойгу.

Информация об этом подразделении строго засекречена. Известно лишь, что военнослужащие принимали участие во многих операциях, в том числе в Сирии. Бесшумные и внезапные — каждый раз российские Силы спецопераций не оставляли ни единого шанса террористам.

Это подразделение — всегда в состоянии готовности к немедленному реагированию. Бойцы могут действовать не только в ходе конфликтов и войн, но и в мирное время.

Ранее Пятый канал рассказывал российских «универсальных солдатах».

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