28 человек погибли и более 50 пострадали при взрыве на ж/д вокзале в Каире

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По предварительным данным, россиян среди жертв и пострадавших нет.

Фото: Youtube

По уточненным данным, 28 человек погибли и более 5 пострадали в результате взрыва во вторник, 27 февраля, на железнодорожном вокзале Рамзес в египетской столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный Минздрав. По предварительным данным, россиян среди жертв и пострадавших нет.

В настоящий момент пожар локализован. Огнеборцы продолжают проливать пеной платформу и расположенные рядом постройки.

На место происшествия прибыл премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Начато расследование обстоятельств происшествия.

Ранее Пятый канал сообщал, что поезд взорвался на центральном ж/д вокзале Каира. На месте происшествия работают десятки пожарных расчетов и машин скорой помощи.

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