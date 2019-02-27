28 человек погибли и более 50 пострадали при взрыве на ж/д вокзале в Каире

По уточненным данным, 28 человек погибли и более 5 пострадали в результате взрыва во вторник, 27 февраля, на железнодорожном вокзале Рамзес в египетской столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный Минздрав. По предварительным данным, россиян среди жертв и пострадавших нет.

В настоящий момент пожар локализован. Огнеборцы продолжают проливать пеной платформу и расположенные рядом постройки.

На место происшествия прибыл премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Начато расследование обстоятельств происшествия.

Ранее Пятый канал сообщал, что поезд взорвался на центральном ж/д вокзале Каира. На месте происшествия работают десятки пожарных расчетов и машин скорой помощи.