«Звучит абсурдно»: Песков о «контрабанде» запчастей для танков из РФ на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о так называемой российской контрабанде запчастей к военной технике на Украину, пишет «ПолитЭксперт».

Официальный представитель Кремля отметил, что в Москве не было известно о разгоревшемся в Киеве скандале, так как в Незалежной не работают российские журналисты, и потому достоверных сведений на этот счет не имеется.

— Да, это звучит абсурдно, — прокомментировал Песков «возбуждение» Киева по поводу мнимых контрабандных поставок российских запчастей для украинской военной техники, в частности — танков.

Он добавил, что окружение украинского президента Петра Порошенко не имело возможности закупать запчасти для военной техники и продукцию двойного назначения, так как все подобные передвижения через границу находятся под специальным контролем.

Ранее Пятый канал рассказывал, как на Украине протестировали бронеавтомобиль «Казак-2М1», и не где-нибудь, а в условиях бездорожья.