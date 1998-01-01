Фото: На Украине протестировали бездорожьем бронеавтомобиль «Казак-2М1»

На Украине провели испытания бронеавтомобиля «Казак-2М1», сообщает RT. Государственный институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники Незалежной проверил «Казака» в условиях бездорожья — автомобиль с вызовом справился.
В программу государственных испытаний вошла езда по бездорожью, отработка десантирования, а также преодоление брода. Перед поступлением в войска «Казак-2М1» пройдет серию дополнительных испытаний.
«Казак-2М1» — 12-тонная бронемашина, предназначенная для транспортировки небольших групп военнослужащих. Вместимость «Казака» — девять человек, автомобиль оснащен броней ПЗСА-5, полным приводом и 5,9-литровым турбодизельным двигателем IVECO.
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