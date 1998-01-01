Звезда «Папиных дочек» рассказала о трудностях восстановления после вторых родов

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27-летняя актриса Дарья Мельникова готова лечь под нож хирурга, чтобы убрать заметные растяжки на животе.

Фото, видео: Instagram @melnikovadsh

Супруга Артура Смольянинова призналась, что вторые роды негативно сказались на ее фигуре. По словам Дарьи Мельниковой, раньше она могла похвастаться подтянутым прессом, однако теперь мышцы живота ослабли, а на коже появились заметные растяжки.

Теперь ей придется активно заниматься, чтобы вернуться в прежнюю форму. Кроме того, звезда сериала «Папины дочки» хочет сделать пластическую операцию, чтобы убрать нежелательные последствия беременности, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

На странице в Instagram, Мельникова опубликовала видео, где проверила себя на наличие диастаза (расхождение прямых мышц живота). С помощью инструктора она убедилась, что этот недуг ей не грозит, однако призвала подписчиков не игнорировать тревожные симптомы и своевременно лечится.

Ранее экс-участница «Дома-2» Катя Колисниченко рассказала про втянутый сосок.

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