Звезда «Папиных дочек» рассказала о трудностях восстановления после вторых родов

Супруга Артура Смольянинова призналась, что вторые роды негативно сказались на ее фигуре. По словам Дарьи Мельниковой, раньше она могла похвастаться подтянутым прессом, однако теперь мышцы живота ослабли, а на коже появились заметные растяжки.

Теперь ей придется активно заниматься, чтобы вернуться в прежнюю форму. Кроме того, звезда сериала «Папины дочки» хочет сделать пластическую операцию, чтобы убрать нежелательные последствия беременности, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

На странице в Instagram, Мельникова опубликовала видео, где проверила себя на наличие диастаза (расхождение прямых мышц живота). С помощью инструктора она убедилась, что этот недуг ей не грозит, однако призвала подписчиков не игнорировать тревожные симптомы и своевременно лечится.

Ранее экс-участница «Дома-2» Катя Колисниченко рассказала про втянутый сосок.