Звезда «Дома-2» рассказала про втянутый сосок

Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко ждет ребенка. Своего положения девушка не скрывает — наоборот, активно публикует «беременные» фотографии и даже завела отдельный хэштег для публикаций о своем интересном положении. Новый пост девушка посвятила своей груди.

Телезвезда призналась, что имеет анатомическую особенность — втянутый сосок. В связи с особенностями своего тела Катя очень переживает о том, сможет ли она наладить грудное вскармливание, когда малыш родится.

— Мне рассказывали, что детки до крови разгрызают (грудь — прим.ред.) при грудном вскармливании — мне становится страшно. К тому же, я обладательница втянутого соска. У кого такая же тема — меня поймут, — написала девушка.

В комментариях подписчицы, у которых уже есть дети, буквально завалили участницу телестройки историями из своей жизни. Некоторые дамы даже устроили дискуссию на тему того, как долго стоит кормить ребенка грудью и не вредит ли искусственное вскармливание здоровью малыша. Правда, как это относится к теме публикации, женщины не поясняли.

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