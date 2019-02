Звезда «Дома-2» рассказала про втянутый сосок

View this post on Instagram

#купальник от @wizzluv. #катяколисниченкопробеременность. . 🍈🍈 ПРО ГРУДЬ С ИМПЛАНТАМИ🍈🍈. . Дорогие девушки, сейчас я расскажу вам про мои кокосы 🥥 🥥 🤣. Я не скрываю, что 2 года назад я сделала мамопластику — увеличила грудь при помощи имплантов 🙌🏼 Доступ через низ ореолы — то есть сосок и моточные железы у меня полностью сохранены (по идее)...... Сейчас у меня середина беременности и грудь сильно увеличилась, она стала тяжелой и соски стали болезненно чувствительными тоже увеличились..... Если честно, мне не нравятся эти изменения — они приносят мне дискомфорт, я боюсь 😟, что грудь будет ещё расти (пиз…ц) и растянет мне кожу 😰🤭. . Импланты совершенно не чувствуются (даже попросила моего любимого ❤️ отыскать наощупь имплант — итог эксперимента — ИМПЛАНТ НЕ ОБНАРУЖЕН🤣👍🏼). В самой груди никаких болей и подозрительных проявлений я не вижу, кроме описанного выше 🤷🏽‍♀️. . Я напишу потом, как будет вести себя грудь в конце беременности и после Рождения крохи 🙏🏼 НО, я со страхом думаю о кормлении грудью… по тому что и так кожа соска болезненно чувствительна, мне рассказывали, что детки до крови разгрызают при ГВ — мне становится страшно 😱 к тому же я обладательница втянутого соска..... У кого такая же тема — меня поймут)). . Так вот мне интересно, девочки, получается грудь с имплантами и без ведёт себя одинаково во время беременности…? Или есть отличия какие-то…?). #катяколисниченкобеременность #мальдивы #катяколисниченкомальдивы #maldives #maldive #sun #see #ocean