Звезда «Дома-2» рассказала про втянутый сосок

, 20:14 Фото 294

Участница популярной телестройки поделилась с подписчиками переживаниями о грядущей лактации.

Фото: instagram @kolisnichenko_official

Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко ждет ребенка. Своего положения девушка не скрывает — наоборот, активно публикует «беременные» фотографии и даже завела отдельный хэштег для публикаций о своем интересном положении. Новый пост девушка посвятила своей груди.

 
 
 
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#купальник от @wizzluv. #катяколисниченкопробеременность. . 🍈🍈 ПРО ГРУДЬ С ИМПЛАНТАМИ🍈🍈. . Дорогие девушки, сейчас я расскажу вам про мои кокосы 🥥 🥥 🤣. Я не скрываю, что 2 года назад я сделала мамопластику — увеличила грудь при помощи имплантов 🙌🏼 Доступ через низ ореолы — то есть сосок и моточные железы у меня полностью сохранены (по идее)...... Сейчас у меня середина беременности и грудь сильно увеличилась, она стала тяжелой и соски стали болезненно чувствительными тоже увеличились..... Если честно, мне не нравятся эти изменения — они приносят мне дискомфорт, я боюсь 😟, что грудь будет ещё расти (пиз…ц) и растянет мне кожу 😰🤭. . Импланты совершенно не чувствуются (даже попросила моего любимого ❤️ отыскать наощупь имплант — итог эксперимента — ИМПЛАНТ НЕ ОБНАРУЖЕН🤣👍🏼). В самой груди никаких болей и подозрительных проявлений я не вижу, кроме описанного выше 🤷🏽‍♀️. . Я напишу потом, как будет вести себя грудь в конце беременности и после Рождения крохи 🙏🏼 НО, я со страхом думаю о кормлении грудью… по тому что и так кожа соска болезненно чувствительна, мне рассказывали, что детки до крови разгрызают при ГВ — мне становится страшно 😱 к тому же я обладательница втянутого соска..... У кого такая же тема — меня поймут)). . Так вот мне интересно, девочки, получается грудь с имплантами и без ведёт себя одинаково во время беременности…? Или есть отличия какие-то…?). #катяколисниченкобеременность #мальдивы #катяколисниченкомальдивы #maldives #maldive #sun #see #ocean

A post shared by • КАТЯ КОЛИСНИЧЕНКО • (@kolisnichenko_official) on

Телезвезда призналась, что имеет анатомическую особенность — втянутый сосок. В связи с особенностями своего тела Катя очень переживает о том, сможет ли она наладить грудное вскармливание, когда малыш родится.

— Мне рассказывали, что детки до крови разгрызают (грудь — прим.ред.) при грудном вскармливании — мне становится страшно. К тому же, я обладательница втянутого соска. У кого такая же тема — меня поймут, — написала девушка.

В комментариях подписчицы, у которых уже есть дети, буквально завалили участницу телестройки историями из своей жизни. Некоторые дамы даже устроили дискуссию на тему того, как долго стоит кормить ребенка грудью и не вредит ли искусственное вскармливание здоровью малыша. Правда, как это относится к теме публикации, женщины не поясняли.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что впечатлениями от кормления дочки поделилась певица Нюша.

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