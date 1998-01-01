Фото: Владимир Зеленский встретился с послом США и представителем Госдепа

Претендент на пост президента Украины Владимир Зеленский встретился с представителями США. Об этом члены штаба кандидата сообщили на официальной странице команды в Facebook.

Facebook @ze2019official

Согласно опубликованному сообщению, встреча прошла во вторник, 26 февраля. На переговорах присутствовали специальный представитель американского Госдепартамента Курт Волкер и посол США на Украине Мари Йованович. Как отмечают авторы текста, с дипломатом Владимир встречался и раньше. Волкера в штабе Зеленского тоже оценивают высоко.

— Курт — блестящий дипломат и друг Украины. Встреча была важной и содержательной, — значится в публикации.

Как отметили члены команды кандидата, Зеленскому удалось достичь с американскими партнерами «полного понимания во всех вопросах». К записи также прилагались фотографии с проведенной встречи.

Ранее пятый канал сообщал о предсказании провидицы Ванги о том, кто станет новым президентом Украины. Описанный ясновидящей человек очень сильно похож на Владимира Зеленского.