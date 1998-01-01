Переводчик Ванги озвучил одно из последних предсказаний ясновидящей

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Стоян Петров полагает, что провидица открыла ему, когда на Украине наступит мирное время.

Фото: ТАСС

Самая знаменитая ясновидящая в мире Ванга скончалась в 1996 году. До настоящего времени многие ее предсказания остались нерасшифрованными. Помощник и переводчик провидицы Стоян Петров в эфире программы «На самом деле» озвучил последнее ее предсказание, сообщает Teleprogramma.pro.

За несколько месяцев до смерти Ванги на одной встрече она сказала, что будет конфликт на краю Русии, как она ее называла, что брат против брата пойдет, что будет много крови. Я понял сейчас ясно, что это относится к Донецку и Луганску. Кстати, она сказала, что конфликт разрешится, когда они пойдут друг к другу на встречу, и младший брат уступит старшему. Пройти должно не меньше 25-30 лет, — рассказал Стоян Петров.

По подсчетам переводчика, это пророчество Ванги должно сбыться примерно в 2021 году.

Ранее Пятый канал сообщал, что по предсказанию Ванги президентом Украины может стать Владимир Зеленский. Очередное, ранее неизвестное, предсказание болгарской ясновидящей опубликовали эксперты.

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