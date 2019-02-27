Под Порошенко копают свои же: Радикалы ввязались в скандал с «Укроборонпромом»

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Националисты митингуют возле здания Генпрокуратуры.

Фото, видео: Facebook.com @NatCorpsUA

Порядка 300 представителей украинской ультраправой партии «Национальный корпус» в среду, 27 февраля, пикетируют здание Генпрокуратуры в Киеве с требованием привлечь к ответственности журналистов, сообщивших о многомиллионных хищениях в оборонной сфере страны, передает РЕН.

Радикалы также требуют отстранить руководство государственного концерна «Укроборонпром», а также директоров всех госкомпаний, которые были контрагентами и участниками схемы по продаже по завышенным ценам запчастей к военной технике, о которых шла речь в журналистском расследовании. В частности, они настаивают на аресте имущества и счетов завода «Кузница на Рыбацком», чтобы, по их мнению, не допустить влияния на выполнение оборонных заказов Украины. Националистам удалось передать свои «чаяния» представителю Генпрокуратуры.

Ранее украинские журналисты обнародовали результаты своего расследования, согласно которому в оборонном комплексе Незалежной пышным цветом расцветает схема масштабных хищений, а причастны к ней приближенные к президенту Петру Порошенко.

В частности, журналисты утверждают, что сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игорь Гладковский, его друг и бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также «Укроборонпром» с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%.

Более того, эти детали они якобы завозили с территории России контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на территории Украины. В итоге сумма подобных сделок составила около 250 миллионов гривен (порядка 9,3 миллиона долларов).

Подобные журналистике расследования, как правило, не появляются на Украине просто так, особенно, когда до выборов президента страны остался всего один месяц.

Один из кандидатов на пост главы Незалежной Юлия Тимошенко решила «подсуетиться» и заявила, что начинает процедуру импичмента Порошенко. Она назвала факты, указанные в расследовании, «содействием врагу, уничтожением украинской армии», добавив, что такие деяния подпадают под уголовную статью о госизмене.

Не остался в стороне и лидер предвыборной гонки Владимир Зеленский, который заявил, что «люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови».

— То есть, контрабанда с Россией — можно, бэушные запчасти в обмен на жизни наших солдат — можно, конфеты — можно, Maruv — нельзя, — говорит Зеленский в видеоролике, размещенном в Facebook.

Как сообщал Пятый канал, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о так называемой российской контрабанде запчастей к военной технике на Украину.

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