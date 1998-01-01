Видео: Особый противопожарный режим введен в Приморье из-за лесных пожаров

Дальний Восток в плотном кольце лесных пожаров. Огонь бушует уже в 11 районах Приморского края. Все из-за аномально теплой и бесснежной зимы. Температура воздуха уже несколько недель превышает климатическую норму на 10 градусов.

Владивосток и Хабаровск задыхаются от гари. Ситуация усугубляется тем, что в соседнем Китае тоже горят леса, и дым относит на территорию России.

Врачи прогнозируют, что смог может спровоцировать осложнения у людей с болезнями дыхательной системы. Им советуют плотнее закрыть окна и не выходить на улицу.

И порадовать жителей региона метеорологам нечем. Осадков в ближайшие дни не ожидается. Более того, в МЧС предупреждают, что особый режим вскоре будет введен по всему Приморью.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в огне Австралия и Новая Зеландия — в водоемах рыба сварилась заживо.