Лесные пожары на юге Австралии достигли масштабов глобального катаклизма. Полыхает территория в тысячи гектаров. Остановить нашествие стихии не удается уже две недели.

Население эвакуируют. В штате Новый Южный Уэльс полностью расплавился асфальт. Гибнут животные, в некоторых водоемах заживо сварилась рыба. Огонь и жара почти уничтожили целую популяцию летучих мышей. Все это, по словам ученых, грозит континенту экологической катастрофой.

Такая же ситуация у соседей в Новой Зеландии. Там на борьбу с огнем брошены все экстренные службы, в том числе авиация и армейские подразделения. Причина пожаров — аномальный зной. Столбик термометра днем не опускается ниже отметки в 40 градусов.

Ранее Пятый канал сообщал, что из-за бесснежной зимы в Приморье лесной пожар чуть не уничтожил национальный парк «Земля леопарда».