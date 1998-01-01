Видео: Русская река затопила город в Калифорнии

Река Русская (Russian River) затопила Калифорнию. Из-за проливных дождей она вышла из берегов. Полностью залит один город. Передвигаться там можно исключительно на лодках, под воду ушли первые этажи зданий.

В одном из районов из-за наводнения сошел оползень. Сильным течением снесло дом, его хозяева успели вовремя уехать. В зоне риска сейчас еще как минимум 20 населенных пунктов. Власти штата приняли решение об эвакуации людей, их перевезут на возвышенности.

По прогнозам синоптиков, наводнение в Калифорнии продлится еще несколько дней и станет самым сильным за последние 24 года.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что особый противопожарный режим введен в Приморье из-за лесных пожаров.