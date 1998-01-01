В Саратовской области предпринимателей в судебном порядке обязали заключить договор с региональным оператором о вывозе мусора. Это первый случай в России, где такого решения удалось добиться с момента запуска новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Она начала действовать с 1 января 2019 года. Но, как рассказывают региональные операторы, контролирующие вывоз мусора, проблем пока хватает.

— Возникали определенные сложности в начале работы. Но проведя большую разъяснительную работу среди населения, среди юридических лиц, мы пришли к положительным результатам. Нами был создал здесь офис отдельно для юридических лиц, где мы готовы ежедневно принимать их, заключать на месте договора и в каждом районе, но есть определенные сложности здесь. Поэтому эту работу мы будем проводить и дальше с ними, — рассказывает директор регионального оператора Саратовской области филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

По словам региональных операторов, отвечающих за вывоз и утилизацию отходов, положительных моментов у реформы все-таки больше. Мусоросортировочный комплекс в Балаково позволяет не только ликвидировать отходы, но и отправить их на вторичную переработку.

Жители убедились: свалок становится меньше, а значит, понятно, за что платишь. Тариф на вывоз и утилизацию мусора теперь прописан в платежках за ЖКХ отдельной строкой.

Ранее Пятый канал рассказывал о поручении Владимира Путина рекультивировать все проблемные свалки к 2024 году.