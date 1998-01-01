Видео: В России на ликвидацию свалок выделят 10 миллиардов рублей

На ликвидацию свалок в 2019 году потратят десять миллиардов рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Минприроды. Речь идет о полигонах, которые расположены вблизи населенных пунктов.

Так, на ликвидацию одной из крупнейших свалок в России под Челябинском потратят 617 миллионов рублей. И в списке больше полусотни таких объектов. Это как правило незаконные свалки в 12-ти субъектах. В будущем году еще 10 миллиардов рублей из федерального бюджета уйдет на рекультивацию полигонов в 30-ти регионах.

Ликвидировать все проблемные свалки в стране в течении шести лет Владимир Путин потребовал в послании Федеральному собранию. Также глава государства предостерег от неоправданного повышения стоимости вывоза мусора, назвав это «профанацией», так как люди сначала должны увидеть за что они платят и что реально делается в этом направлении.