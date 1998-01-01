Видео: Российские медики разработали универсальную вакцину

Уже совсем скоро в России появится универсальное оружие против детских болезней. Отечественные медики разработали новую вакцину, которая защитит сразу от трех заболеваний — кори, паротита и краснухи. Прививка успешно прошла клинические испытания.

Теперь ее должны зарегистрировать в Минздраве. Ожидается, что применять ее начнут уже в следующем году. В последнее время заболеваемость корью в России стремительно растет. Только в 2018 зафиксировано более 2,5 тысяч случаев.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что применение диаскинтеста остановлено из-за недомогания петербургских школьников.