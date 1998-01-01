Применение диаскинтеста остановлено из-за недомогания петербургских школьников

В Петербурге помощь врачей потребовалась 11 школьникам — они почувствовали себя плохо после вакцины. Ученикам планово вводили диаскинтест — современный препарат для выявления риска заболеть туберкулезом.

После инъекций дети пожаловались на головокружение и тошноту. По словам медиков, состояние пациентов удовлетворительное, в больнице остаются четверо школьников. Сейчас сотрудники Роспотребнадзора проверяют школу, где произошел инцидент. По одной из версий, причиной ухудшения состояния детей могло стать нарушение условий хранения препарата.

Ранее Пятый канал сообщал о массовом отравлении кадетов во Владимирской области.