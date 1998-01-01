Назван лучший смартфон 2019 года

Эксперты определили лучший смартфон 2019 года. Жюри крупнейшей международной выставки Mobile World Congress 2019 в Барселоне выявило победителя из пяти претендентов. Лучшим назван Huawei Mate 20 Pro. Об этом сообщает телеканал 360.
Специалисты отметили сканер для отпечатка пальца, встроенный в тыловую часть гаджета и модернизированную тройную камеру устройства.
Помимо гаджета из Поднебесной на победу претендовали смартфоны
В составе экспертной комиссии, определившей лучший гаджет — представители операторов связи, специалисты телекоммуникационной отрасли и журналисты.
Фаворитом прошлого 2018 года у жюри Mobile World Congress был iPhone X.
Ранее Пятый канал публиковал ТОП-20 смартфонов 2018 года.