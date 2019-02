Назван ТОП-20 лучших смартфонов прошедшего года

На первом месте — флагманский смартфон компании OnePlus. Модель 6T получила получила практически безрамочный дисплей со сканером отпечатков пальцев Screen Unlock, встроенным в экран.

Несмотря на отсутствие защиты от влаги, зум-камеры, 2K-экрана и беспроводной зарядки, телефон, как считают обозреватели Business Insider, стоит своих денег, будучи при этом дешевле своих конкурентов примерно на 200 долларов. Кроме того, впервые смартфон бренда OnePlus оказался оснащен выдающейся фотокамерой. По оценкам специалистов популярного ресурса DXoMark, 6T снимает не хуже, чем близкий к идеалу Google Pixel 2:

— OnePlus 6T получил очень достойную для смартфона камеру, которая по большинству критериев не уступает таковым в телефонах с более высокой оценкой в нашей базе данных, и даже превосходит их в некоторых моментах. В дополнение к выдающемуся автофокусу при съемке фото, OnePlus 6T имеет отличную экспозицию и точную цветопередачу, а также очень хорошую вспышку, — прокомментировали эксперты издания.

За ним следует iPhone XR, «бюджетный» вариант прославленной линейки смартфонов от Apple. Главным отличием от более дорогих собратьев из серии XS стал 6,1-дюймовый дисплей, названный Liquid Retina с разрешением 1729 × 828 точек. Насчитывается шесть вариантов цветового исполнения iPhone XR, от белого до кораллового, также телефон комплектуется одинарной камерой. Все эти изменения едва ли заслуживают переплаты в 250 долларов, считают авторы обзорного материала в Business Insider.

Тройку самых популярных смартфонов 2018 года замыкают Google Pixel 3 и 3 XL. Телефоны этой марки выгодно отличаются на фоне своих конкурентов действительно великолепными камерами. При этом Google игнорирует современные тенденции смартфоностроения, размещая на своей продукции всего один объектив.

Несмотря на не самое высокое разрешение, равное 12 мп, камера Pixel третьего поколения оснащена продвинутым программным обеспечением, которое упрощает съемку в сложных условиях.

Представители интернет-гиганта, ответственные за разработку телефона, уверяют, что счастливым пользователям Pixel 3 и 3 XL придется забыть о необходимости вспышки при ночном режиме съемки. Занять первое или второе место в списке смартфону от Google помешала завышенная, по мнению обозревателей издания, цена.

Кроме того, в двадцатку лучших телефонов 2018 года вошли:

Samsung Galaxy Note 9;

iPhone XS и iPhone XS Max;

LG V40;

iPhone X;

Samsung Galaxy S9 Plus;

iPhone 8 Plus;

Samsung Galaxy S9;

Huawei Mate 20 Pro;

iPhone 8;

LG G7;

Razer Phone 2;

HTC U12+;

Samsung Galaxy S8 и S8 Plus;

iPhone 7 Plus;

Motorola Moto G6;

Motorola Moto Z3;

BlackBerry KEY 2.

