Санкции остаются: Трамп и Ким Чен Ын досрочно завершили переговоры в Ханое

Дональд Трамп и Ким Чен Ын досрочно завершили второй раунд переговоров в Ханое, сообщает Bloomberg. Общение оборвалось на минорной ноте — намеченные договоренности не были достигнуты, совместного заявления двух лидеров не состоялось. Также был отменен обед двух глав государств.

По сообщениям Белого дома, Трамп и Ким обсуждали в Ханое один из самых острых вопросов, связанных с КНДР — денуклеаризацию. Какие конкретно пункты обсуждения привели к безрезультатному окончанию общения — не уточняется. Сообщается, что делегации США и КНДР намерены продолжить переговоры в дальнейшем.

В настоящее время президент США Дональд Трамп начал пресс-конференцию по итогам сорванных переговоров, на которых заявил, что все санкции в отношении КНДР остаются в силе.

Сейчас лидеры двух стран покинули отель Sofitel Legend Metropole на своих кортежах. Ранее Пятый канал сообщал о «Ханойской декларации» — документе, который собирались подписать Ким и Трамп. Вероятно, судьба декларации теперь под угрозой.