Ким Чен Ын и Трамп готовят «Ханойскую декларацию»

Ким Чен Ын и Дональд Трамп подпишут «Ханойскую декларацию» по итогам переговоров во Вьетнаме, сообщает ФАН. По предварительным данным, после первого раунда переговоров согласованы три пункта декларации.

Центральная тема документа — денуклеаризация, которая в общем смысле означает сокращение производства ядерного оружия. «Ханойская декларация» должна четко определить, что будет собой представлять денуклеаризация, а также обозначить дальнейшие векторы работы.

27 февраля Ким Чен Ын и Дональд Трамп собрались на исторический второй саммит США—КНДР в столице Вьетнама Ханое. В четверг, 28 февраля лидеры стран проведут второй раунд переговоров и, возможно, подпишут некоторые документы.

Ранее Пятый канал рассказывал, чего стоит ожидать от второго дня саммита США—КНДР.