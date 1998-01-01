ФСБ РФ возбудила административные дела по «Китовой тюрьме»

ФСБ России в четверг, 28 февраля, распространила заявление о возбуждении двух административных дел в отношении компаний, который осуществляли в Приморском крае добычу, транспортировку и хранение косаток и белух.

Производство начато в отношении таких компаний, как ООО «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий». В бухте Средней в Приморье находились 11 косаток и 87 белух.

Следователями уже получены заключения соответствующих специалистов, которые заявили о неудовлетворительных условиях содержания животных. В документах говорится о необходимости выпуска морских млекопитающих в естественную среду.

Как рассказывал ранее Пятый канал, за будущее животных обеспокоились известные зоозащитники. Так, с обращением к президенту России Владимиру Путину обратились Памела Андерсон и Леонардо ди Каприо.