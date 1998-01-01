Памела Андерсон попросила Владимира Путина защитить косаток и белух

Актриса Памела Андерсон, сверхпопулярная в 90-х годах, а ныне активная зоозащитница, попросила Владимира Путина помочь в освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы» недалеко от находки, сообщает ТАСС. Письмо с обращением к российскому президенту, датированное 24-м февраля, опубликовано на сайте фонда Памелы Андерсон.

— Я пишу вам об 11 косатках и 87 белухах, которые в настоящее время находятся в неволе недалеко от Находки… Я обращаюсь к вам с просьбой разрешить это и поручить освободить китов, — сказано в документе.

Владимир Путин уже обращал внимание на проблему так называемой «китовой тюрьмы» — центра содержания косаток и белух в бухте Средняя Приморского края. Он поручил Генпрокуратуре и правительству определить судьбу морских животных и проработать вопросы добычи и использования китообразных.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Приморье было возбуждено уголовное дело из-за условий содержания косаток и белух.