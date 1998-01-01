Валерий Чалый — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенных Штатах — заявил, что американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) намерено привлечь Незалежную в проекты по исследованию Луны.

Об этом украинский дипломат написал в Facebook по результатам встречи руководителем НАСА Джимом Брайденстайном.

— Брайденстайн выразил благодарность за поддержку Украиной космических инициатив NASA. Подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны, — пишет Чалый.

По словам дипломата Незалежной, в течение пяти лет неспособной мирным путем решить конфликт в Донбассе, в США готовят проект межправительственного соглашения о сотрудничестве и привлечении Украины для исследования космического пространства в мирных целях.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Украина заявила о намерении создать на Херсонщине плавучий космодром.