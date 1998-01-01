Минкультуры: Шедевры живописи в ведущих музеях РФ должным образом не защищены

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Специальная комиссия провела проверки безопасности объектов культурного наследия в крупнейших музеях Москвы и Петербурга.

Фото: instagram.com @iamgulvira

Ведущие музеи Санкт-Петербурга и Москвы подверглись проверке со стороны Министерства культуры РФ. Инспекция проводилась в Эрмитаже, Историческом Музее, Музее имени Пушкина и Русском музее.

В результате проведенных мероприятий были выявлены нарушения в обеспечении безопасности шедевров мировой культуры. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщают «Известия».

Причины установленных нарушений — результат ослабления контроля со стороны самого министерства, недоработок музеев и охраняющих их подразделений Росгвардии.

По результатам инспекции, выявленные нарушения устранят, а также выработают рекомендации по обеспечению сохранности экспонатов.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как обычный слесарь на глазах у всех вынес из Третьяковской галереи шедевр кисти Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Похищение не вопрепятствовали ни служители музея, ни служба безопасности музея, ни посетители. Никто даже вообразить не мог, что картину можно украсть так легко.

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