Расследование дерзкого ограбления: Как обычный слесарь вынес картину Куинджи из Третьяковки

, 0:16 Репортаж 43

Мужчина зашел в Третьяковскую галерею вечером в воскресенье, 27 января, с пустыми руками, а вышел с картиной Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». На поимку злоумышленника полицейским потребовалось около 12 часов.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости

Тема:
Кража картины Куинджи 18

По воле случая и пока необъяснимого желания 32-летнего уроженца крымской Феодосии Сергея Чуприкова, картина «Ай-Петри. Крым» про самую высокую гору полуострова, стала отныне самой известной работой художника Архипа Куинджи. Исследователям известны почти две сотни законченных произведений великого пейзажиста, «мастера дивного света», а еще эскизы и этюды, но эти «50 оттенков синего» редко ставят мастеру в заслугу.

Даже в самой Третьяковке в подготовленном для выставки 40-минутном фильме об экспозиции, профиль «святого Петра» мелькает один раз в ряду других картин с видами гор. Вот тут в уголке картина и висела, когда воскресным вечером молодой человек спокойно снял ее со стены и вынес. Его довольно быстро нашли. Но вопросы — остались.

Задержанный не успевает опомниться. Мужчина явно не в себе. Говорит с трудом. Жалуется на провалы в памяти.

— За что задержаны? — Без понятия. — Где были вчера? — Надо освежить память.

Шедевр Куинджи похититель завернул в обычную куртку и оставил мерзнуть в подмосковном недострое. Предполагаемый грабитель — Денис Чуприков. Ему 32. По профессии — слесарь. И уроженец Феодосии. Но следствие уверено — Ай-Петри он взял не из ностальгии по родному Крыму.

Мужчину хорошо знает служба судебных приставов — Чуприков задолжал по налогам 250 тысяч рублей. Есть жена и четырехмесячный ребенок. До сих пор в торговле краденными предметами искусства замечен не был.

— Совершенно очевидно, что это человек вероятно с железными нервами, который все продумал, осмыслил и не теряя рассудка выполнил свой преступный умысел, — говорит искусствовед Михаил Миндлин.

На записи с камер наблюдения — похититель весь в черном, проходит по залам Третьяковки, озирается по сторонам, а потом просто снимает картину со стены, на глазах десятков посетителей.

— Я видела, как мужчина снимал картину, но подумала, что это служащий… Девушки при выходе, сказали, что мужчина сел в мерседес и увез ее, — рассказывает свидетель произошедшего.

Мы прошли по маршруту преступника. Инженерный корпус. Украденная картина находилась на третьем этаже. Похититель спокойно прошел рамки металлоискателя. Снял верхнюю одежду в гардеробе. Купил билет в кассе. И стал подниматься наверх.

По кадрам с камеры видеонаблюдения понятно — смотрители в залах не обратили на преступника никакого внимания. Ни до, ни после похищения. Зато теперь в каждом зале — по сотруднику охраны — демонстрируют повышенную бдительность.

Вот место, где висела картина. Если даже представить, что преступник точно знал ее местоположение, весь путь до «Ай-Петри» занимает не меньше пяти минут. Столько же — чтобы выйти. Есть версия, что в музее вообще хватились картины Куинджи только после того, как в полицию поступил звонок о краже шубы в Тетьяковке.

— Одна из причин, совершенно ясно, что человек полувменяемый, Куинджи, он возбуждает людей, как известно. И в какой-то мере эта полувменяемость взрывается с помощью этих сообщений СМИ. Там украли, тут украли. Поэтому нужно спокойно, равномерно к этому относится. Нужно охранять, — считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Впрочем, признавать дыры в охране директор Третьяковки не спешит. На брифинге в министерстве культуры на Зеьфире Трегуловой лица нет. При этом она считает, что во всем виновата популярность музея.

— То что произошло, это результат и одно из следствий невероятной востребованности музеев сегодня, огромного количества людей, которые приходят в наши залы, на наши выставки, — уверена Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи.

Точно так же руководство Третьяковской отнекивалось восемь месяцев назад. Когда пьяный вандал изрезал картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» стойкой ограждения. То есть, опыт — ничему не учит.

Вместо вопросов безопасности, руководство Третьяковки сейчас озабочено новым приобретением: зданием на Крымском Валу. ЦДХ переходит под полный контроль музея 1 апреля. У руководства — грандиозные планы реконструкции. Концепцию разрабатывал голландец Рем Колхас. Многомиллионный проект уже одобрил попечительский совет, который возглавляет вице-премьер Ольга Голодец. Ее дочь Татьяна — заместитель директора Третьяковки по развитию.

— Это здание, были поползновения — чтобы его снести. Мы обсуждаем — это победа, — говорит заместитель председателя правительства РФ, председатель попечительского совета Третьяковской галереи Ольга Голодец.

Кражу картин называют третьим по прибыльности бизнесом после наркоторговли и торговли оружием. В Австрии в ноябре из аукционного дома похитили картину Ренуара. В 2015 похитители связали охранника и кассира в итальянской Вероне и сняли со стен 15 полотен, в том числе, Рубенса и Тинторетто. Но там действовали профессиональные грабители. А здесь шедевр Куинджи с легкостью выкрал обычный слесарь.

Грядущая реконструкция Третьяковки, может быть важным фактором в расследовании этой кражи из галереи. В этом уверен бывший начальник специального «антикварного» отдела петербургской полиции Владислав Кириллов, в практике которого похожие наглые выносы ценностей у всех на виду, оказывались тщательно подготовленными.

— У меня в практике были преступления, когда во время службы в церкви, где шла реставрация, выносили иконы, у нас была кража «Бассейн в гареме» Жерома в Эрмитаже. Он вырезал из подрамника и вынес за пределы Эрмитажа. На первый взгляд целью может быть сбыт, а может быть что-то более глубинное, целью может быть информационный повод. Не кража ради кражи, а удар по репутации, либо по конкретным лицам Третьяковки. Этого нельзя исключать, — заключил начальник отдела по борьбе с хищениями культурных и исторических ценностей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в 2004 по 2014 год, полковник полиции в отставке Владислав Кириллов.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что похититель картины Куинджи имел долги на более чем 240 тысяч рублей.

Тема:
Кража картины Куинджи 18
28 янв
«Продать можно все!» — эксперты прокомментировали кражу шедевра Куинджи
28 янв
Похититель картины Куинджи имел долги на более чем 240 тысяч рублей
28 янв
Видео: Каждую картину в Третьяковке оборудуют индивидуальной системой защиты
28 янв
Видео задержания и допроса подозреваемого в хищении картины Куинджи
28 янв
В сети появилось фото подозреваемого в похищении картины Куинджи
28 янв
Подозреваемый в похищении картины Куинджи из Третьяковской галереи задержан
28 янв
Похищенная картина Куинджи была застрахована на период выставки
28 янв
Украденную из Третьяковки картину Куинджи выставили на продажу на Авито
28 янв
По факту хищения картины Куинджи из Третьяковки возбуждено уголовное дело
28 янв
Опубликованы кадры с подозреваемым в краже картины Куинджи с камеры видеонаблюдения

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

0:53
Эксперт прокомментировала новый продуктовый минимум для россиян
0:44
США блокируют активы нефтяной компании Венесуэлы в угоду Хуану Гуайдо
0:30
Россиян не существует, а Русь украли у Украины: Новые теории политологов Незалежной
0:16
Расследование дерзкого ограбления: Как обычный слесарь вынес картину Куинджи из Третьяковки
23:58
Ольгу Зарубину обвинили в интимной связи с отцом Малинина и рождении от него ребенка
23:42
СБУ отрицает причастность к исчезновению капитана «Норда»
23:28
Ушла из жизни самая пожилая всадница в мире
23:16
Астрономия ЖКХ: Каким образом появляются фантастические долги у россиян
22:59
Стали известны детали нового плана ОБСЕ по урегулированию ситуации в Донбассе
22:44
Иван Ургант высмеял авторов светских хроник
22:30
Мэр Киева Виталий Кличко экстренно госпитализирован в Австрии
22:11
Жаркие разборки в Сочи: массовая драка со стрельбой — видео
22:01
Видео: Непогода на юге Англии проверяет пилотов на профпригодность
21:54
«Близко!»: ученые рассказали об астероиде, который «свергнет» Землю 1 февраля
21:40
В РПЦ ожидают, что украинские политики «утянут на дно» раскольников
21:24
Получивший ожоги школьник скончался в московской больнице
21:11
Папа Римский, назвавший секс «божьим даром», предложил обучать ему в школах
20:46
Боливар не выдержит двоих, или сколько стоит революция в Венесуэле
20:21
ВКонтакте запустили архивацию записей
19:59
Варшава будет вынуждена согласовывать маршрут своего газопровода с Москвой

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

28 января

Похититель картины Куинджи имел долги на более чем 240 тысяч рублей

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама