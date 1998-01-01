Расследование дерзкого ограбления: Как обычный слесарь вынес картину Куинджи из Третьяковки

По воле случая и пока необъяснимого желания 32-летнего уроженца крымской Феодосии Сергея Чуприкова, картина «Ай-Петри. Крым» про самую высокую гору полуострова, стала отныне самой известной работой художника Архипа Куинджи. Исследователям известны почти две сотни законченных произведений великого пейзажиста, «мастера дивного света», а еще эскизы и этюды, но эти «50 оттенков синего» редко ставят мастеру в заслугу.

Даже в самой Третьяковке в подготовленном для выставки 40-минутном фильме об экспозиции, профиль «святого Петра» мелькает один раз в ряду других картин с видами гор. Вот тут в уголке картина и висела, когда воскресным вечером молодой человек спокойно снял ее со стены и вынес. Его довольно быстро нашли. Но вопросы — остались.

Задержанный не успевает опомниться. Мужчина явно не в себе. Говорит с трудом. Жалуется на провалы в памяти.

— За что задержаны? — Без понятия. — Где были вчера? — Надо освежить память.

Шедевр Куинджи похититель завернул в обычную куртку и оставил мерзнуть в подмосковном недострое. Предполагаемый грабитель — Денис Чуприков. Ему 32. По профессии — слесарь. И уроженец Феодосии. Но следствие уверено — Ай-Петри он взял не из ностальгии по родному Крыму.



Мужчину хорошо знает служба судебных приставов — Чуприков задолжал по налогам 250 тысяч рублей. Есть жена и четырехмесячный ребенок. До сих пор в торговле краденными предметами искусства замечен не был.

— Совершенно очевидно, что это человек вероятно с железными нервами, который все продумал, осмыслил и не теряя рассудка выполнил свой преступный умысел, — говорит искусствовед Михаил Миндлин.

На записи с камер наблюдения — похититель весь в черном, проходит по залам Третьяковки, озирается по сторонам, а потом просто снимает картину со стены, на глазах десятков посетителей.

— Я видела, как мужчина снимал картину, но подумала, что это служащий… Девушки при выходе, сказали, что мужчина сел в мерседес и увез ее, — рассказывает свидетель произошедшего.

Мы прошли по маршруту преступника. Инженерный корпус. Украденная картина находилась на третьем этаже. Похититель спокойно прошел рамки металлоискателя. Снял верхнюю одежду в гардеробе. Купил билет в кассе. И стал подниматься наверх.

По кадрам с камеры видеонаблюдения понятно — смотрители в залах не обратили на преступника никакого внимания. Ни до, ни после похищения. Зато теперь в каждом зале — по сотруднику охраны — демонстрируют повышенную бдительность.

Вот место, где висела картина. Если даже представить, что преступник точно знал ее местоположение, весь путь до «Ай-Петри» занимает не меньше пяти минут. Столько же — чтобы выйти. Есть версия, что в музее вообще хватились картины Куинджи только после того, как в полицию поступил звонок о краже шубы в Тетьяковке.

— Одна из причин, совершенно ясно, что человек полувменяемый, Куинджи, он возбуждает людей, как известно. И в какой-то мере эта полувменяемость взрывается с помощью этих сообщений СМИ. Там украли, тут украли. Поэтому нужно спокойно, равномерно к этому относится. Нужно охранять, — считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Впрочем, признавать дыры в охране директор Третьяковки не спешит. На брифинге в министерстве культуры на Зеьфире Трегуловой лица нет. При этом она считает, что во всем виновата популярность музея.

— То что произошло, это результат и одно из следствий невероятной востребованности музеев сегодня, огромного количества людей, которые приходят в наши залы, на наши выставки, — уверена Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи.

Точно так же руководство Третьяковской отнекивалось восемь месяцев назад. Когда пьяный вандал изрезал картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» стойкой ограждения. То есть, опыт — ничему не учит.

Вместо вопросов безопасности, руководство Третьяковки сейчас озабочено новым приобретением: зданием на Крымском Валу. ЦДХ переходит под полный контроль музея 1 апреля. У руководства — грандиозные планы реконструкции. Концепцию разрабатывал голландец Рем Колхас. Многомиллионный проект уже одобрил попечительский совет, который возглавляет вице-премьер Ольга Голодец. Ее дочь Татьяна — заместитель директора Третьяковки по развитию.

— Это здание, были поползновения — чтобы его снести. Мы обсуждаем — это победа, — говорит заместитель председателя правительства РФ, председатель попечительского совета Третьяковской галереи Ольга Голодец.

Кражу картин называют третьим по прибыльности бизнесом после наркоторговли и торговли оружием. В Австрии в ноябре из аукционного дома похитили картину Ренуара. В 2015 похитители связали охранника и кассира в итальянской Вероне и сняли со стен 15 полотен, в том числе, Рубенса и Тинторетто. Но там действовали профессиональные грабители. А здесь шедевр Куинджи с легкостью выкрал обычный слесарь.

Грядущая реконструкция Третьяковки, может быть важным фактором в расследовании этой кражи из галереи. В этом уверен бывший начальник специального «антикварного» отдела петербургской полиции Владислав Кириллов, в практике которого похожие наглые выносы ценностей у всех на виду, оказывались тщательно подготовленными.

— У меня в практике были преступления, когда во время службы в церкви, где шла реставрация, выносили иконы, у нас была кража «Бассейн в гареме» Жерома в Эрмитаже. Он вырезал из подрамника и вынес за пределы Эрмитажа. На первый взгляд целью может быть сбыт, а может быть что-то более глубинное, целью может быть информационный повод. Не кража ради кражи, а удар по репутации, либо по конкретным лицам Третьяковки. Этого нельзя исключать, — заключил начальник отдела по борьбе с хищениями культурных и исторических ценностей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в 2004 по 2014 год, полковник полиции в отставке Владислав Кириллов.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что похититель картины Куинджи имел долги на более чем 240 тысяч рублей.