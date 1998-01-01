Видео: трейлер новых «Людей Икс» с Софи Тернер появился в сети

20 Century Fox показали публике новый трейлер следующего фильма о Людях Икс. Ролик появился на интернациональном и российском каналах киностудии на YouTube. Главную роль в фильме исполнила звезда «Игры престолов» Софи Тернер — в сериале она сыграла Сансу Старк.

Картина, которая выйдет в российском прокате 6 июня 2019 года, называется «Люди Икс: Темный феникс». Сюжет фильма закручен вокруг Джин Грей, получившей из-за сверхспособностей прозвище Феникс. Во время спасательной операции в космическом пространстве Джин почти погибла, но в ее тело вселилось существо — Темный Феникс. Это спасло девушке жизнь, однако подселенец начал оказывать влияние на ее разум: Джин стала терять контроль над своими суперсилами, впадать в приступы ярости и бесконтрольно калечить людей вокруг себя. Команда Людей Икс встала на борьбу с темной стороной сознания Джин, ведь для многих из них Феникс — в прямом смысле родной человек.

Ранее Пятый канал рассказывал о первом трейлере военно-исторической драмы «Коридор бессмертия», повествующей о подвиге железнодорожников, за 17 дней проложивших спасительное полотно для блокадного Ленинграда.