Опубликован трейлер военно-исторической драмы «Коридор бессмертия»

В преддверии праздника День защитника Отечества в сети появился трейлер военно-исторической драмы «Коридор бессмертия». Фильм рассказывает о железнодорожной ветке, существование которой держалось в строжайшей секретности. Ее не было на картах СССР, о ее работе ни разу не было упомянуто в сводках Совинформбюро, дорогу было строжайше запрещено фотографировать или снимать на кинопленку. О ней мало кто знал тогда. Сейчас о ней готовы рассказать создатели картины «Коридор бессмертия».

Фильм режиссера Федора Попова повествует о реальных исторических событиях — магистраль, в официальных документах указанная, как «Дорога Победы», была построена всего за 17 дней сразу после прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года. Под фашистскими бомбежками сначала укладывали железнодорожное полотно, а затем водили по нему поезда вчерашние школьницы. За сутки в Ленинград прорывались до 35 поездов, при этом один состав был способен привезти груза, как 1000 полуторок, которые ходили по Ладожской дороге жизни. Работать на этой железной дороге была так же опасно, как и воевать на фронте. Именно поэтому «Дорогу Победы» называли еще и «коридором смерти».

Съемки фильма проходили с декабря 2015-го по июль 2017 года. Съемочная группа работала на озере Ильмень в Новгородской области, на военном полигоне в Луге, в Щербинке на экспериментальном кольце Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта и в самом Петербурге.

В киноленте «Коридор бессмертия» снимались такие актеры, как Анастасия Цибизова, Артем Алексеев, Игорь Ясулович, Александр Яценко, Александр Обласов, Анатолий Горячев и многие другие. Историческим и литературным консультантом фильма был писатель, фронтовик, почетный гражданин Петербурга Даниил Гранин.

Премьерный показ военно-исторической драмы пройдет 1 мая 2019 года и будет приурочен к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Пятый канал сообщал, что уникальную киноленту «Коридор бессмертия» показали ветеранам в Петербурге в день 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.