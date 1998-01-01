Украина снова не поедет на «Евровидение», если в 2019 году победит певец из РФ

Украина откажется от участия и в «Евровидении-2020», в том случае, если победу в международном песенном конкурсе одержит исполнитель из России.
Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает ТАСС, со ссылкой на украинский телеканал «Прямой», в эфире которого об этом заявила член правления общественного вещателя Украины — Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) — Александра Кольцова.
— Если победит РФ, то я предлагаю [в следующем году] просто делать конкурс «Лучшая песня Украины», потому что мы не поедем на «Евровидение», — заявила Кольцова.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что власти НОТУ приняли решение не участвовать в «Евровидении», после того как победительница национального отбора певица Maruv не согласилась поехать на конкурс из-за жестких условий контракта.
Так, сообщается, что Maruv, не только запрещались выступления на территории РФ, ей также не разрешалось общаться с журналистами, импровизировать на сцене, но главное — она должна была «выполнять любые требования и указания НОТУ».
Пятый канал рассказывал о том, почему Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019».