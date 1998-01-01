Украина отказалась от участия в «Евровидении — 2019»

, 19:25 Срочная новость 377

Ожидаемое решение было только что озвучено национальным телеканалом.

Фото, видео: globallookpress.com

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) после безрезультатных попыток выдвинуть кандидатуру из участников национального отбора на «Евровидение — 2019», которое в ближайшее время пройдет в Израиле, приняла решение отказаться от участия в европейском музыкальном конкурсе.

Решение НОТУ было озвучено к вечеру среды 27 февраля 2019 года.

Как сообщал ранее Пятый канал, поочередно после того, как отказалась подписывать кабальный контракт победительница национального отбора певица Maruv, заявив, что она «не бита в политической игре, а музыкант», за ней последовали остальные финалисты. Многие назвали действия НОТУ политизированными, а поклонники всецело поддержали своих кумиров.

 

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