Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) после безрезультатных попыток выдвинуть кандидатуру из участников национального отбора на «Евровидение — 2019», которое в ближайшее время пройдет в Израиле, приняла решение отказаться от участия в европейском музыкальном конкурсе.

Решение НОТУ было озвучено к вечеру среды 27 февраля 2019 года.

Как сообщал ранее Пятый канал, поочередно после того, как отказалась подписывать кабальный контракт победительница национального отбора певица Maruv, заявив, что она «не бита в политической игре, а музыкант», за ней последовали остальные финалисты. Многие назвали действия НОТУ политизированными, а поклонники всецело поддержали своих кумиров.